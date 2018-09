Pietro Lombardi: Überraschende Gefühls-Beichte!

Reddit this

Huch, das sind definitiv überraschende Worte von ! Obwohl sich der Sänger eigentlich zu seinem Privatleben größten Teils bedeckt hält, überrascht er seine Fans nun mit einer unerwarteten Gefühls-Beichte...

Sarah Lombardi: Überraschende Baby-Beichte!

Pietro Lombardi: Ehrliche Worte

Das Sarah und Pietro sich während ihrer Trennung einen wahren Rosenkrieg lieferten, ist definitiv nichts Neues. Ein Glück, dass sich die beiden in den letzten Monaten wieder annäherten und mittlerweile ein gutes Verhältnis zueinander haben. Auch das Sarah in ihrem Roberto eine neue Liebe gefunden hat, scheint für Pietro kein Problem zu sein. Ganz im Gegenteil! Er wünscht den beiden sogar nur das Beste...

Pietro Lombardi: Er wünscht Sarah alles Gute

Wie Pietro nun gegenüber "Bild" berichtet, hat er für Roberto nur gute Worte übrig. So verrät er über Sarahs neuen Lover: "Ich muss sagen, der ist echt in Ordnung" ebenfalls fügt er hinzu: "Meinen Segen hat sie. (...) Ich hoffe, dass sie lange zusammenbleiben." Welch liebevolle Botschaft! Ob Pietro sein Herz momentan selber vergeben hat, ist allerdings nicht bekannt. Dieses Detail wollte Pietro leider nicht verraten. Wir können also weiterhin gespannt sein...