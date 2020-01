Pietro Lombardi: Überraschende Liebes-Beichte im neuen Jahr!

Reddit this

Ist Pietro Lombardi wieder verliebt? In einem Interview packt er jetzt über sein Liebesleben aus.

Hinter liegt ein turbulentes Jahr. Zum ersten Mal saß er in der Jury von " ". Im Herbst verguckte er sich in "Love Island"-Kandidatin Melissa. Zwar trafen sich die beiden nach der Show ein paar Mal, doch ein Paar wurde aus den beiden nicht. "Ich habe mir meine Gedanken gemacht, ob ich bereit bin für eine Beziehung. Es war wirklich ein Chaos bei mir – und dann habe ich Melissa gestern gesagt, dass ich momentan nicht bereit bin!", erklärte der Sänger. Hat sich das mittlerweile geändert?

Überraschende Liebes-Beichte von Pietro Lombardi

"Die Liebe macht momentan gar nichts. Die Liebe ist entspannt, hat keine Eile und alles andere, was passiert, steht in den Sternen", verrät Pietro jetzt im Interview mit . "Natürlich stehe ich in der Öffentlichkeit, es wird viel gemunkelt, aber ich lasse mich da nicht aus der Bahn bringen. Jeder weiß, dass ich ein Beziehungsmensch bin, aber ich erzwinge keine Beziehung, sonst hätte ich schon fünf haben können."

Sarah Lombardi: Neuer Freund nach der Trennung?

Das sind Pietro Lombardis Zukunftspläne

Bis Pietro seine Traumfrau gefunden hat, will er sich voll und ganz auf seine Karriere konzentrieren. "Ich release noch einen neuen Song - ja, 2019 wird noch was passieren, aber etwas ruhiger und 2020 geht es dann auf Tournee, DSDS startet und es gibt wieder richtig viel Action", kündigt er an. Die Fans wird diese Nachricht sicherlich freuen!

