Pietro Lombardi: Überraschende Liebeserklärung!

Während nach Pietro wieder einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat, geht der Sänger immer noch solo durchs Leben. Trübsal blasen kommt für Pietro dadurch jedoch nicht in Frage...

Pietro Lombardi: Dieses Foto rührt seine Fans!

Pietro Lombardi: Neue Freundin?

Erst vor einigen Tagen beichtete Pietro seinen Fans, dass er einfach nicht die richtige Frau fürs Leben findet. Allerdings fügte er ebenfalls hinzu, dass er auch nicht auf der Suche sei. Bei Freundschaften scheint Pietro allerdings aktiver zu sein. So verrät er in seiner neusten " "-Story, dass es ihm ein Promi-Mann besonders angetan hat: Hubert Fella!

Pietro Lombardi kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus

Wie Pietro nun via "Instagram" verkündet, ist er ein absoluter Hubert-Fan. So berichtet er: " (...) Wir haben Hubert kennen gelernt. Ich schwöre dir, Serk und ich haben uns verliebt. So ein symphytischer Mann. Bester Mann!" Mehr Euphorie geht wohl kaum. Ob uns Pietro demnächst auch mit einer neuen Beziehung an seiner Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!