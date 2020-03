Pietro Lombardi: Überraschende Liebeserklärung an Ex-Frau Sarah!

Pietro und waren das absolute Promi-Traumpaar. Doch 2016 gaben sie überraschend ihre Trennung bekannt. Obwohl es kurz danach Zoff zwischen den beiden gab, verstehen sie sich heute wieder blendend. Jetzt macht Pietro seiner Ex-Frau sogar eine rührende Liebeserklärung...

Pietro Lombardi: Bitteres Geständnis! Jetzt bricht alles aus ihm heraus

Pietro Lombardi singt für Sarah und Sohn Alessio

Auf seinem -Account stellt der " "-Juror seinen Followern seinen neuen Song "Kämpferherz" vor. "Diesen Song, der nächste Woche zu meinem Album erscheint, widme ich meinem wundervollen Sohn und seiner Mama, die in dieser schweren Phase damals mit mir durch dick und dünn gegangen ist", schreibt er. Denn Alessio kam mit einem Herzfehler auf die Welt. "Das schlimmste war es damals, nicht zu wissen, ob er es schafft oder nicht. Aber er hat ein 'KÄMPFERHERZ' und ich bin STOLZ so einen wundervollen Sohn zu haben. Ebenfalls zu den aktuellen Ereignissen müssen wir ALLE auch stark bleiben und positiv denken. Denn am Ende des Tages ist die Gesundheit das Wichtigste und steht an erster Stelle."

Klar, dass die Fans völlig hin und weg von diesen emotionalen Zeilen sind. "Gänsehaut pur!", "So ein schönes Lied und ein so ein schöner Text" und "Da steckt eine sehr emotionale Geschichte dahinter. Deswegen fühle ich den Song so sehr und muss jedes Mal weinen", schwärmen sie unter dem Post. Wenn das mal kein Mega-Hit wird...

