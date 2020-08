Pietro Lombardi: Überraschendes Liebes-Update!

Pietro verwirrt seine Fans

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Pietro derzeit verliebt ist. Seine Antwort: "Das wissen nur die Sterne". Was sollen seine Follower mit diesem schwammigen Liebes-Update anfangen? Schauen wir mal genauer hin!

Schon vor ein paar Tagen überraschte der einstige "Deutschland sucht den Superstar"-Juror seine Anhänger mit einer Aussage, die nicht unbedingt romantisch klingt. "Jemanden kennenlernen heißt nicht, dass ich eine Freundin habe", erklärte er in seiner Story "Man wünscht sich schon für die Zukunft eine ehrliche und liebevolle Frau. Aber Single-Leben passt schon. Auf Krampf ist auch nichts. Deshalb mal schauen, was in Zukunft so passiert."

Das hört sich nicht unbedingt danach an, als wäre Pietro Hals über Kopf verliebt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden...

