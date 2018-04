Pietro Lombardi überrascht mit neuem Song

Nach seiner Noch-Ehefrau Sarah (25) überrascht nun auch Pietro Lombardi (25) mit einem neuen Song.

Auf seinen Social Media-Kanälen postete der Sänger immer wieder den Hashtag "Phänomenal".

Pietro Lombardi: "Nächste Woche letzter Schritt: Video Dreh"

Das wird wohl auch der Titel seines neuen Hits sein. "Bis jetzt an meinem neuen Solo Projekt gearbeitet und ich bin mega stolz darauf. Anspannung steigt. Nächste Woche letzter Schritt: Video Dreh. Ich hab wirklich versucht, alles zu geben und wünsche mir, euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können", verkündete Pietro Lombardi in seiner Instagram-Story.

Ehrliches Geständnis: Das würde Pietro Lombardi immer für Sarah tun

Zumindest auf seinem Konzert im italienischen Bruneck hat er das bereits geschafft: In einer kurzen Video-Sequenz filmt Pietro Lombardi sich und seine Fans, wie sie alle gemeinsam etwas in die Kamera rufen. Und zwar: "Phänomenal". Wann Pietro Lombardi den Song veröffentlicht, ist noch nicht bekannt.

Pietro Lombardi: "Wir machen erstmal einen neuen Sommersong"

Bereits im März bestätigte der 25-Jährige im Interview mit InTouch, dass er erneut an einem Sommerhit arbeite: "Wir machen erstmal einen neuen Sommersong", so Pietro Lombardi. Unklar ist, ob er damit sein neues Solo-Projekt, oder sogar einen neuen Hit mit Rapper Kay One (33) gemeint hat.

Freuen dürfen sich seine Fans über die wundervollen Nachrichten dennoch schon jetzt!