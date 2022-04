Pietro Lombardi & Beatrice Egli: Giovanni Zarrella hat sie zusammen gebracht

Wie nun bekannt gegeben wurde, sind Beatrice Egli und Pietro Lombardi am kommenden Samstag (09. April) beide zu Gast in der großen "Giovanni Zarrella"-Show und sorgen damit für reichlich Euphorie bei ihren Anhängern! Giovanni hat scheinbar wieder alles gegeben, um die Crème de la Crème der deutschen Musikwelt in seiner Show zu vereinen und wird garantiert dem Publikum ordentlich einheizen! Aber auch Beatrice und Pietro werden ihren Beitrag dazu leisten, dass der Abend unvergesslich wird! So haben beiden gerade erst neue Werke auf den Markt gebracht, die sie sicherlich zum Besten geben werden! Ob bei so viel Trubel wohl auch noch Zeit bleibt, um sich privat ein wenig besser kennenzulernen? Wir können gespannt sein …