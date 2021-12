Pietro Lombardi & Dieter Bohlen: Eiskalte Rache! Jetzt wird es schmutzig

Pietro steht Dieter bei

Es war ein eher unrühmlicher Abgang: Nachdem RTL vor einigen Monaten überraschend verkündete, dass Dieter Bohlen künftig nicht mehr Teil der "DSDS"-Jury ist, ließ sich der gekränkte Poptitan während der noch laufenden Staffel prompt krankschreiben – und zwang den Sender so dazu, kurzfristig Ersatz zu finden. Florian Silbereisen sprang spontan ein, was bei den Verantwortlichen so gut ankam, dass der Schlagerstar nun auch in der neuen Staffel als dauerhafter Juror zum Einsatz kommt; die Dreharbeiten laufen bereits auf Hochtouren, regelmäßig garniert mit hämischen Kommentaren des geschassten Dieter zu sinkenden Quoten und – in seinen Augen – falschen Entscheidungen.

Jetzt erhält der einsame Spötter prominenten Beistand. Sein ehemaliger Schützling Pietro schlägt sich öffentlich auf die Seite des tobenden Titanen: In einer Fragerunde auf Instagram stellte der Sänger unmissverständlich klar, was er von der neuen Jury hält – und was er sich für die eigene Zukunft (und die der Show) wünscht: "Mein Traum ist, ‚DSDS‘ irgendwann mit Dieter Bohlen zu dem zu machen, was es mal war." Für die laufende Besetzung sieht der da schwarz: "Mit der aktuellen Jury, auch wenn das alles super Menschen sind, kann es das niemals werden." Umso inbrünstiger glaubt er offenbar ans Dream-Team Bohlen/Lombardi, gern auch jenseits von RTL: "Vielleicht kommt aber trotzdem mal was von Dieter und mir – wir reden sehr viel." Tja, da darf mal wohl gespannt sein …

