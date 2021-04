Pietro Lombardi & Dieter Bohlen: Geheime Gespräche - Jetzt kommt alles raus

Pietro packt aus

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan nun wissen, welche Dinge Pietro von Dieter gelernt hat. Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: "Er hat mir vor etwa zehn Jahren gesagt: 'Pietro, der liebe Gott hat vor den Erfolg den Schweiß gesetzt.' Und das stimmt zu 100 Prozent. Denn nur wer hart arbeitet, kommt Stück für Stück an sein Ziel. Also immer dranbleiben und nie aufgeben."

Für Dieter dürfte es ein tolles Gefühl sein, dass Pietro sich nach all den Jahren immer noch an seinen Rat erinnert. Es ist nicht das erste Mal, dass der 28-Jährige von seinem Kumpel schwärmt. "Ich hole mir viele Tipps fürs Leben von Dieter", verriet er vor einem Jahr. "Auch abseits von TV und Öffentlichkeit" sind die beiden eben richtig gute Freunde!