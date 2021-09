Pietro Lombardi & Jenefer Riili: Jetzt machen sie es öffentlich

Die Fans wollen natürlich sofort wissen, was zwischen den beiden läuft! Unter dem Beitrag häufen sich bereits die Kommentare der neugierigen Follower:

"Ich finde ja, die würden so gut zusammenpassen."

"Ihr wärt so ein Traumpaar."

"Ihr würdet so gut zusammenpassen, ehrlich. Und habt beide Kinder und wir wissen alle, was für ein guter Vater Pietro ist. Bei ihm brauchst du keine Angst haben um dein Kind! Boah, so Gänsehaut. Würde mich so freuen für euch beide."

Bisher haben Pietro und Jenefer nicht verraten, ob sie wirklich ein Paar oder nur gute Freunde sind. Bleibt abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt...