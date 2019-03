Reddit this

Pietro Lombardi und Jessica Paszka: Was läuft da wirklich?

Germany’s Next TV-Traumpaar! Zwischen Jessica Paszka und Pietro Lombardi fliegen die Funken – kann daraus mehr werden?

Da hat wohl seine perfekte Prinzessin gefunden! Denn neuerdings flirtet der 26-Jährige mit keiner Geringeren als Ex-Bachelorette . Via Instagram liked der Sänger nicht nur die heißen Pics des Models, er kommentiert auch mit Komplimenten.

Kein Wunder, schließlich ist Jessi nicht nur eine echte Sexbombe, die 28-Jährige passt auch noch perfekt in Pietros Beuteschema: Lange Wallemähne, knackige Kurven – da kann der Ex von natürlich nicht widerstehen. Ob aus der Internet-Flirterei mehr werden kann? Zu wünschen wäre es dem Dauer-Single jedenfalls. Denn gerade erst verriet er, wie sehr er sich wieder eine Partnerin an seiner Seite wünscht: „Es gibt Phasen, da fühle ich mich einsam“, gestand er.

Und Jessica? Die scheint zumindest nicht abgeneigt. Schließlich kommentierte sie bereits Pietros Posts und soll seit Anfang des Jahres auch wieder Single sein. Bei postete sie gerade den Spruch: "Single? Nein, ich bin einer Beziehung mit der Freiheit." Beste Voraussetzungen also…