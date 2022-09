Pietro Lombardi & Laura: Bitteres Babydrama! Ex-Frau Sarah macht alles kaputt

"Wenn aus Liebe Leben wird! Baby Lombardi is loading …", teilte der Sänger überglücklich auf Instagram mit. "Nach vielen turbulenten Zeiten folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben. Wir bekommen unser gemeinsames Baby und freuen uns, dieses Glück mit euch zu teilen." Und natürlich gratulierten Freunde und Fans zahlreich unter der frohen Botschaft – mit einer Ausnahme: Ausgerechnet Pietros Ex Sarah blieb tagelang stumm! Kein Glückwunsch, nicht mal ein Herzchen unter Pietros Post …

Stattdessen postete sie weiter Insta-Werbung für Handtaschen. Erst Tage später gab es eine Reaktion: "Ich wünsche euch beiden nur das Beste und dass sich nach dem holprigen Start alles zum Guten wendet!" Eine Anspielung auf die lange recht wackelige On/Off-Liebe zwischen Laura und Pietro, aber ganz ohne Seitenhieb ging's wohl nicht … Ob Sarah ihrem Ex das Glück vielleicht nicht so ganz gönnt? Wäre doch verrückt, schließlich ist Sarah (29) mit Ehemann Julian (29) happy und brachte selbst vor acht Monaten Töchterchen Solea zur Welt. Zu Sarahs Schwangerschaft gratulierte ihr Ex Pietro damals übrigens umgehend! Daran hätte sich Sarah vielleicht mal ein Beispiel nehmen können …