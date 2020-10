Pietro Lombardi & Laura: Jaa, jetzt ist es raus!

Nach der Trennung von Pietro Lombardi und Sarah Lombardi hatte Pietro einfach kein Glück in der Liebe! So ging der Sänger viele, viele Monate solo durchs Leben und konnte sich keiner Frau so richtig öffnen. Lediglich eine kleine Liaison mit der neuen Bachelorette Melissa sorgte für einige Schlagzeilen. Doch auch das Glück war nicht von langer Dauer! Um so schöner somit, dass Pietro sich erst kürzlich an seine Fans wendete und berichtete, dass Laura sein Herz erobert hat. Doch wie lange sind die beiden eigentlich schon zusammen?