Pietro Lombardi & Laura: Krankhafter Kontrollwahn! Die alte Fremdgehangst ist zurück

So offenbart die Schwangere nun, dass Pietro zu den Anfängen ihrer Beziehung das alte Fremdgehdrama mit seiner Ex-Frau Sarah Engels scheinbar noch nicht wirklich verkraftet hat! In dem gemeinsamen Podcast "Laura und Pietro — On Off" gibt die 26-Jährige zu verstehen: "Egal, wo ich unterwegs war, da war null Vertrauen. Aber ich habe nie etwas gemacht, was dir dieses Gefühl gegeben hätte. […] Du hast dich sogar aufgeregt, dass ich um 22 Uhr mit meinem Hund spazieren ging, mir nicht geglaubt, gefragt 'Willst du mich verarschen?'" Autsch! Klingt ganz danach, als ob Laura sich das Vertrauen von Pietro hart erkämpfen musste! Und was sagt der Sänger dazu? Der hat auf die Aussage von Laura eine glasklare Antwort: "Du warst nicht die erste Frau. Aber die Erste, wo ich dachte, ich kann mir mehr vorstellen. Das war das Problem. Ich hatte Angst, mich so sehr zu öffnen."

Ein Glück, dass die beiden diese turbulenten Zeiten mittlerweile hinter sich lassen konnten!