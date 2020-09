Pietro Lombardi & Laura Maria: Damit hat keiner gerechnet!

Pietro spricht über sein erstes Date

Auf Instagram plaudert Pietro nun offen über sein erstes Date mit Laura Maria. Rückblickend kann er offenbar immer noch nicht glauben, was an dem Tag passiert ist. "Mein Gefühl sagt, dass diese Story keiner glauben wird. Keiner. Ich hab es in dem Moment selber nicht geglaubt", verrät der einstige "Deutschland sucht den Superstar"-Juror grinsend.

Laura Maria besuchte Pietro. Als sie an der Tür klingelte, war er bereits richtig aufgeregt. Kurz nach ihrer Ankunft packte die 24-Jährige plötzlich ein Gesellschaftsspiel aus. "So, wir spielen jetzt ‚Mensch ärgere Dich nicht'", verkündete sie glücklich. "Meint die das gerade ernst oder will die mich verarschen?", fragte Pietro sich prompt. Doch Laura Maria meinte es tatsächlich ernst! Wie süß!