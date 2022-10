Pietro Lombardi & Laura Maria: Dunkle Wolken über ihrem Baby-Glück!

Drama um die Patenonkel

Ihre guten Freunde Denis und Chris werden die Patenonkel für das Baby. Das scheint viele Fans zu verwundern, denn sie gingen davon aus, dass Pietros langjähriger Freund Stefano Zarrella diesen Job übernehmen würde. Doch davon will das Paar nichts wissen!

"Leute, wir wussten schon von Tag eins an, wer die Paten werden. Da haben wir nichts anderes kommuniziert", feuert Laura in ihrer Instagram-Story. "Unterlasst einfach so was. Haltet euch da raus. Ich verstehe es einfach nicht." Die Leute, die ein Problem damit haben, sollen ihr entfolgen, fordert sie.

Was einigen Fans vielleicht noch nicht bewusst war: Zwischen Pietro und Stefano hat es gekracht! "Es ist was passiert, was einfach nicht okay gegenüber mir war. Vor allem, weil wir immer ein Team waren, hätte ich nicht damit gerechnet", erklärte Pietro vor kurzem. Stefano war nicht einmal bei der Baby-Party des Paares dabei! Was genau vorgefallen ist, wollen die beiden jedoch nicht verraten...