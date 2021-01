Pietro Lombardi: Laura Marias Ex-Flirt erhebt schwere Vorwürfe

Lauras Ex-Flirt ist sauer

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Jonathan noch Kontakt zu Laura Maria hat. "Nein", stellt er klar. "Aber es wäre schön, wenn man mir meine Wertsachen wiedergeben würde, die ich vergessen habe!" So habe er beispielsweise noch eine Brille von Cartier bei seiner Verflossenen. "Ich laufe seit fünf Wochen hinterher! Belügen, betrügen, Sachen wiederhaben wollen, die man geschenkt hat! Und dann nicht mal meine Sachen zurückgeben wollen", feuert er. "Echt traurig. Manchmal fehlt mir echt die Hoffnung, noch an eine Person zu glauben. Abgesehen davon, dass man doch jetzt ziemlich viel verdient als upcoming Influencerin, da hat man sowas doch nicht nötig?!"