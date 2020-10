Pietro Lombardi & Laura Maria: Großes Drama!

Bereits vor einigen Tagen berichteten der Sänger und seine neue Liebe, dass sie Familienzuwachs in Form eines niedlichen Vierbeiners erwarten. Gestern dann die süße Überraschung! Pietro und Laura Maria teilen ein zuckersüßes Video, in dem sie ihren süßen Hund erstmals ihrer Community präsentieren. Eigentlich ein Grund zur Freude! Doch einige von Pietros Fans scheinen von dem Familienzuwachs nicht viel zu halten. So bombardieren sie den Sänger mit einer Reihe von harten Vorwürfen, dass Pietro und Laura Maria zu verantwortungslos mit dem Tier umgehen würden. Für den Ex von Sarah Lombardi ein absolutes "No-Go"...