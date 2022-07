Pietro Lombardi & Laura Maria: Die ganze Wahrheit über ihre Liebesshow

Längst wurde darüber gemunkelt, dass sich Pietro und seine Ex-Freundin wieder treffen. Verdächtige Postings auf Instagram verrieten den Fans aber schnell, dass beide auffällig oft zur selben Zeit am gleichen Ort waren.

Doch nun ist klar: Die beiden bandelten wohl schon im Dezember 2021 wieder an. Damals meldete sich Laura überraschend aus dem Krankenhaus: „Ich hatte eine Zyste an den Eierstöcken, die immer größer geworden ist, von der ich nichts wusste. Ich hatte aber schlimme Schmerzen.“ Not-OP bei Laura Maria! Keine einfache Zeit für die 26-Jährige, die sie allerdings nicht allein meistern musste. Denn jetzt kommt raus, wer an ihrem Krankenhausbett wachte: Pietro!