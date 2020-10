Pietro Lombardi & Laura Maria: Jetzt rückt er mit der ganzen Wahrheit raus!

Nachdem Pietro via Social Media erklärte, dass er und Laura Maria aktuell ihre erste Beziehungs-Hürde nehmen müssen, geriet bei Pietros Fans die Gerüchteküche ordentlich ins Brodeln. So wurde immer wieder darüber spekuliert, ob die beiden schon jetzt wieder getrennte Wege gehen. Doch wie es scheint, sind der Sänger und seine Herzdame von einer Trennung weit entfernt. So verschafft Pietro nun bei "Pocher - Gefährlich ehrlich!" Klarheit...