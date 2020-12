Pietro Lombardi & Laura Maria: Juhu, sie sind wieder vereint!

Die Gerüchteküche brodelt derzeit gewaltig! Grund für die Spekulationen: Laura Maria veröffentlichte vor kurzem eine Instagram-Story, in der sie "Was denkt ihr, wer wohl gerade bei mir zu Besuch ist?" in die Kamera flötete. Im Hintergrund war ganz deutlich Pietros Stimme zu hören.

Besonders verdächtig: Mittlerweile ist die Story wieder gelöscht. Etwa weil Laura Maria der Rummel doch zu viel wurde? Bisher hüllen sich die Influencerin und Pietro über ein mögliches Liebescomeback in Schweigen. Vielleicht wollen sie die Zeit zu zweit einfach erstmal privat genießen...

Drama um Pietros und Sarahs Sohn Alessio! Was genau passiert ist, erfahrt ihr im Video: