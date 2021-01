Pietro Lombardi & Laura Maria: Liebes-Chaos! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Liebes-Chaos bei Pietro und Laura Maria

Viele Fans sind verwirrt, denn vor wenigen Tagen tauchten Fotos auf, die beweisen, dass Laura Maria sich mit einem tätowierten Model getroffen hat. Auf den Bildern sieht man, wie die beiden Händchen halten und der attraktive Mann mit Hündin Akira kuschelt. Ist Laura etwa wieder vergeben? In ihrer Instagram-Story stellt sie nun klar, dass sie sich tatsächlich mit einem anderen Mann getroffen hat, doch schnell gemerkt hat, dass es ein Fehler war. Außerdem befinde sie sich derzeit wirklich in Quarantäne, weil sie nicht darauf verzichten wollte, Pietro zu treffen - und er wurde vor wenigen Tagen auf Corona getestet!

Und was sagt der Mann dazu, dem Laura Maria vor kurzem noch näher gekommen ist? "Ja, ich habe mit einer besagten Dame Kontakt gehabt. Auch wenn nicht unbedingt mit offenen Karten gespielt wurde, war sie zu dieser Zeit definitiv Single", erklärt Jona Steinig in seiner Instagram-Story. Die Sache scheint für ihn somit endgültig beendet zu sein, denn er wünscht Pietro und Laura Maria auf ihrem weiteren Weg viel Glück. Wohin dieser sie letztendlich führen wird, wissen die beiden aber selbst noch nicht so genau...

