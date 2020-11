Pietro Lombardi & Laura Maria: Mega-Überraschung! Jetzt lässt sie die Bombe platzen

Laura und Pietro verstehen sich noch gut

Laura Maria befindet sich gerade mit ihrer Freundin im Urlaub. Um sich die Zeit ein bisschen zu vertreiben, beantwortet sie die Fragen ihrer Fans in ihrer Instagram-Story. Ein User will wissen, wie das Verhältnis zwischen ihr und Pietro nach der Trennung ist. Darauf hat sie eine klare Antwort: "Pie und ich haben noch ein echt gutes Verhältnis, wir stehen noch in Kontakt." Dabei unterhalten sich die beiden allerdings meistens über die flauschige Akira. Die Hündin war ein Geschenk des Sängers.

Ob es zwischen den beiden wohl zu einem Liebes-Comeback kommen wird? Zumindest Pietro schließt es nicht aus, der Beziehung in Zukunft noch eine Chance zu geben. Bleibt abzuwarten, wie sich die Lage zwischen den beiden in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt...

