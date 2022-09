Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Bitter enttäuscht! Die Schwangere packt aus

In welcher Schwangerschaftswoche sie ist und wann das Baby auf die Welt kommt, will Laura deshalb lieber für sich behalten. "Ich denke, wenn man weiß, wann es so weit sein könnte und ein Tag nichts von mir kommt. (...) Dann gibt es zu viel Chaos."

Kürzlich schoss Pietro knallhart gegen Kollege Florian Silbereisen! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: