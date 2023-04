Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Bittere Neuigkeiten nur zwei Monate nach der Geburt von Baby Leano

Doch dieser Plan ist längst Geschichte, Pietros Kalender für die kommenden Monate schon wieder voll. Abgesehen davon, dass er ab April mit den Liveshows bei "Deutschland sucht den Superstar" beschäftigt sein wird, geht er auch noch mit seinem Lieblings-Buddy Dieter Bohlen auf große Abschieds-Tour, soll bei den Auftritten als Gast auf der Bühne stehen. Für Laura und Baby Leano wird da nicht allzu viel Zeit bleiben. Doch anstatt sich darüber Gedanken zu machen, wie seine Verlobte den Alltag künftig alleine meistern soll, plant er schon weiteren Nachwuchs! "Ich wünsche mir ziemlich zeitnah ein weiteres Kind", macht er frech Baby-Druck. "Ich habe Laura gesagt, am liebsten nach der Geburt zwei Monate Pause und dann das nächste Kind! Weil ich es so schön finde, wenn Kinder zusammen aufwachsen. Mein Sohn Alessio ist bald acht, die können ja nicht zusammen spielen."

Für Laura allerdings eine absolute Horrorvorstellung, sie ist laut Pietro völlig geschockt von den Zukunftsplänen ihres Liebsten: "Bestätigt hat Laura es noch nicht. Ich glaube, sie wird sich Zeit lassen wollen. Aber ich habe so ein Bauchgefühl, dass es beim nächsten Mal Zwillinge werden." Klingt für ihn nach dem perfekten Plan – schließlich muss er sie ja nicht austragen!

Dass die 27-Jährige bei seinen Worten nicht vor Freude an die Decke springt, liegt sicher nicht nur an Pietros vollem Terminkalender, sondern auch an ihrer schwierigen Schwangerschaft: Laura litt an zahlreichen Beschwerden, hatte eine besonders schwere Form von Schwangerschaftsübelkeit, erlitt einen Nierenstau und konnte trotz Bettruhe eine Frühgeburt nicht verhindern.

Ein Trauma, das sie nicht loslässt. Die Vorstellung, das alles direkt noch einmal durchzumachen, dürfte Laura also nicht begeistern. Und schon gar nicht ohne Unterstützung …

