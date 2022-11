Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Bitteres Erwachen nach der Verlobung!

Auf diesen Moment hat Pietro Lombardi so lange gewartet! Der Sänger hat all seinen Mut zusammengenommen und seiner schwangeren Freundin Laura Maria Rypa einen romantischen Heiratsantrag gemacht. In einem mit Rosen geschmückten Zimmer hat er seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt. Und sie hat natürlich JA gesagt! Sogar Stefano Zarrella, mit dem Pietro zuletzt verkracht war, hat den beiden von Herzen gratuliert. Doch so richtig können die frisch verlobten Turteltauben ihr Glück trotzdem nicht genießen...