Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Der Hochzeitstermin steht fest!

Wie Pietro jetzt in dem Podcast "ON OFF", den er gemeinsam mit seiner Verlobten hat, verriet, möchte er dieses Jahr noch heiraten. Damit ist aber vorerst die standesamtliche Trauung gemeint. Vor der Geburt ihres Kindes zu heiraten, ist beiden scheinbar sehr wichtig: "Wir wollen auf jeden Fall heiraten, bevor das Kind da ist", versicherte der Sänger. Die große Feier folgt dann zu einem späteren Zeitpunkt. "Wenn, dann wirklich alles entspannt, sodass man da auch wirklich Zeit hat", erklärt Laura.

Wann der errechnete Geburtstermin ihres Sohnes ist, verriet das Paar bisher nicht.

