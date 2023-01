Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Die nächste große Enttäuschung bahnt sich an...

Laura hat ihr Dating-Profil noch nicht gelöscht

"Ich wäre bereit, Dieter als Trauzeugen einzutragen", lässt Pietro vor Kurzem die Bombe platzen. Persönlich gefragt hatte er den Pop-Titan zu diesem Zeitpunkt offenbar noch nicht, denn Pietro fährt fort: "Ob er dann kommt und wirklich dahintersteht, das ist eine andere Sache. Ich werde ihn mal fragen." Das musste der "DSDS"-Juror aber gar nicht, denn Dieter Bohlen meldete sich prompt per Instagram aus dem Maledivenurlaub: "Natürlich komme ich gerne als Trauzeuge, wenn er mich haben will. Ich komme überallhin, wenn er mich braucht!" Klingt zwar schön – nur: Hat Pietro vergessen, wer ihm bei seiner letzten Hochzeit mit Sarah Engels die Ringe sponserte? Dieter! Und die Ehe ging gewaltig schief! Ein wirklich schlechtes Omen, dass Dieter wieder in die Trauung involviert ist!

Vor dem zweiten Ehe-Anlauf irritiert die Fans aber noch eine ganz andere Sache: Denn Laura hat ihr Dating-Profil auf "Raya", dem "Promi-Tinder", noch immer nicht gelöscht. Plant sie ihre Hochzeit mit Pietro – und gleichzeitig will sie bereits den Nächsten kennenlernen? So oder so scheint die nahende Ehe unter keinem guten Stern zu stehen. Armer Pietro! Die nächste große Enttäuschung bahnt sich leider schon wieder an.

