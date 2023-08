Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Harte Worte - jetzt ist von Trennung die Rede

Fans sind in Sorge. Da sich Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa in letzter Zeit immer weniger gemeinsam auf Social Media zeigten, befürchteten ihre Anhänger, die beiden könnten sich getrennt haben. Nun bezog der DSDS-Star in seiner Instagram-Story Stellung und fand gegenüber seiner Freundin Laura harte Worte: