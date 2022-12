Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Jetzt geht's ums Geld!

Pietro Lombardi hat es geschafft. Er hat den Sprung vom Casting-Kandidaten zum erfolgreichen Musiker bewältigt und ist seit über zehn Jahren erfolgreich im Showbusiness unterwegs. Das bringt natürlich auch ordentlich Geld. Doch mit dem kann er offenbar weniger gut umgehen. In der Vergangenheit hat er sein Geld wortwörtlich verprasst. 2019 war der Höhepunkt! "Da habe ich es geschafft, eine Million Euro in neun Monaten auszugeben. Ohne Immobilie, ohne Investition", gestand er erst kürzlich in seiner Doku "Pietro Lombardi: Familie, Glaube, Liebe".

Doch damit ist jetzt Schluss. Denn nun bekommt er monatliches Taschengeld...

Auch interessant