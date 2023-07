Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Jetzt spricht sie über ihre Geld-Probleme

Was geschieht wirklich hinter verschlossenen Türen bei den Lombardis? Auf Social Media teilen Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa immer wieder Einblicke in ihr Familienleben rund um die Söhne Leano und Alessio. Dabei zeigen sie sich immer als eingeschweißtes Team. In Sachen Geld scheinen sie sich jedoch nicht ganz so einig zu sein, wie jetzt bei einem Pärchenspiel herauskam.