Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Juhu, ein Mädchen! Er lüftet das Baby-Geheimnis

Bei einer Fragerunde auf Instagram kam nun das Thema Kinder auf den Tisch. "Wie ist es so mit Frau und Kindern? Ist dein Leben erfüllt?", wollte ein neugieriger Follower wissen. Daraufhin antwortete Pietro: "100 %" Doch etwas fehlt noch zum ganz großen Glück. "Eine kleine Prinzessin fehlt noch, aber mein Bauchgefühl sagt: Nächstes Baby, nächster Junge. Und dann kommt erst die Tochter. " Ob Pietro mit der Vermutung recht behält? Das wird wohl erst die Zukunft zeigen. Für Pietro zählt am Ende jedoch nur eins: "Gesundheit steht an erster Stelle. Wenn ich am Ende vier Jungs habe, soll es so sein."

