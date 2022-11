Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Sex-Skandal während der Schwangerschaft

Pietros Verlobte Laura Maria Rypa ist aktuell hochschwanger. Doch der dicke Bauch ist scheinbar kein Grund, sich nicht in den Laken zu wälzen. Auf die Frage, wann die beiden das letzte Mal Sex hatten, antwortete Pietro seinen Instagram-Followern: "Ich mache hier keine Zeitangaben, aber gar nicht allzu lange her. Schlagzeile!!! Schock! Sie machen es sogar in der Schwangerschaft. OMG! Schaden sie damit dem Kreislauf?"