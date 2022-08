Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Süße Liebeserklärung nach Baby-Gerüchten

Erst seit einigen Monaten sind Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa wieder ein Paar und genießen ihre neu entfachte Liebe in vollen Zügen. Doch haben sie nun bereits sogar den nächsten Schritt gewagt? Ein Baby-Öl sorgte zuletzt in Laura Marias Instagram Story für Aufsehen. Ist die Influencerin etwa bereits schwanger? Bislang äußerten sich die beiden nicht zu den Gerüchten, jedoch machte der DSDS-Star seiner Liebsten nun eine zuckersüße Liebeserklärung in aller Öffentlichkeit.