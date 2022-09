Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Süßes Update! Jetzt ist es raus

Was genau die werdenden Eltern geplant haben, verrät die Freundin des DSDS-Stars ebenfalls: "Wir machen ein neues Zimmer für Alessio. Dann das Baby-Zimmer. Wir wollen alles so bisschen gerechter für die Kinder machen". Jedoch möchte Laura Maria ihre alte Wohnung noch behalten, da Pietro, besonders jetzt mit den Dreharbeiten zur letzte DSDS-Staffel, viel unterwegs sein wird und sie damit näher an ihren Eltern ist. Da kann der nächste Schritt ja kommen!

Wie ihre Liebes-Geschichte ihren Lauf nahm, erfährst du im Video: