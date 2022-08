Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Traurig, was jetzt ans Licht kommt

Laura hat schreckliche Albträume

"Pietro schläft noch und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe die letzten zwei Nächte extrem schlecht geschlafen und träume auch extrem komische Sachen", klagt Laura Maria in ihrer Instagram-Story. "Und mir macht das immer Angst." Der Grund: Wenn ihre Mutter bestimmte Dinge träumt, bewahrheiten diese sich oft!

"Bis jetzt ist es eigentlich immer eingetroffen", so Laura. "Das macht mir dann halt immer Angst. Und heute habe ich so schlecht von meiner Mama geträumt, dass sie nicht mehr zu Hause war, dass sie irgendwie abgehauen ist oder nicht mehr gefunden wurde. Ganz, ganz schlimm. In dem Moment denkt man, das ist wahr." Nach dem Aufwachen habe sie sich in einer Art Schockstarre befunden. Auweia!

Um sicherzugehen, dass ihrer Mutter nichts passiert ist, hat Laura ihr sofort eine Nachricht geschrieben. "Immer, wenn ich etwas Schlechtes von meiner Familie träume, muss ich danach sofort schreiben, ob es der jeweiligen Person gut geht", erklärt die Influencerin und versieht ihre Nachricht mit einem weinenden Smiley. Auwea...