Pietro Lombardi & Laura Maria: Schlüpfriger Sex-Skandal!

In der neuen Folge sprechen die beiden über ihren ersten gemeinsamen Sex. "Wenn wir das erste Mal haben, werde ich so krass abliefern. Er hat jedes Mal, wenn wir uns getroffen oder geschrieben haben, nur davon gesprochen", erzählt Laura. Dementsprechend hoch waren die Erwartungen, als es dann wirklich soweit war. Pietro war so aufgeregt, dass sein Körper nicht richtig funktionierte. "Pietro Lombardi hat beim ersten Mal keinen hoch bekommen", wird seine Freundin deutlich. "Ich musste mich sogar alleine ausziehen." Autsch, diese Worte will sicherlich kein Mann gerne hören...