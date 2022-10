Pietro Lombardi & Laura Maria: Trennung kurz vor der Geburt ihres Sohnes

Laura Maria klärt in ihrer Instagram-Story auf, dass es auch bei Pietro ein Zimmer geben werde, sie aber ungern alleine bei ihm zu Hause sein möchte. Sie habe dort nicht so gute Erfahrungen bezüglich Einbrüchen gemacht. Dabei war der Einbruch in Pietros Villa doch, als die Pochers dort wohnten!

"Ich habe extreme Angst alleine und meine Eltern wohnen von meiner Wohnung nur zehn Minuten entfernt." Klingt so, als wenn sich die werdende Mutter nicht auf ein gemeinsames Leben mit Pietro einstellt, sondern lieber im gemachten Nest bei Mami und Papi bleibt. Fragt sich nur, wie Pietro das findet, wenn er nach Hause kommt und weder Kind noch Frau da sind ...