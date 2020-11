Pietro Lombardi & Laura Maria: Unerwartete Neuigkeiten! Jetzt ist alles anders!

Erst kürzlich hatten die Fans von Pie die Möglichkeit, ihm via Instagram einige Frage zu stellen, die der Sänger ihnen in seiner Story beantwortete. Ein neugieriger Follower war dabei besonders an dem Liebesleben von Pietro interessiert. So wollte dieser wissen, ob sich Pietro vorstellen könnte, wieder eine neue Frau in sein Leben zu lassen. Die Antwort des Sängers darauf fiel eindeutig aus: "Nö"! Doch warum ist Pietro noch nicht wieder bereit für eine neue Liebe? Bandelt er etwa wieder mit Ex-Laura Maria an?