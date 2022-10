Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Erpressung! Eigentlich wollten sie ihre Beziehung geheim halten

Seit einiger Zeit haben der Sänger und seine Freundin einen gemeinsamen Podcast "Laura und Pietro - On Off", in dem sie regelmäßig über ihr Privatleben sprechen und pikante Details verraten. So auch jetzt: Scheinbar wurde Pietro im Urlaub von einem Mitarbeiter einer Zeitung angerufen, der ihm gesagt haben soll, dass er sowohl von der Beziehung als auch der Schwangerschaft wüsste.

Um der Presse zuvor zu kommen, verkündete das Paar ihre Beziehung und die Schwangerschaft dann offiziell. Mittlerweile wissen die beiden wohl, wer von ihren Freunden sie verraten hat und sind nach wie vor schockiert über diesen Vertrauensbruch. Pietro vermutet, dass Geld dahinter steckt: "Geld ist für die Leute das Allerwichtigste", sagt er.

Diese Person gehört wohl nicht mehr zu Pietros und Lauras Freunden. Bleibt zu hoffen, dass sie den anderen Menschen in ihrem Umfeld vertrauen können!

Ihr wollte wissen, weshalb es bei Pietro Lombardi und seiner Laura Maria gekriselt hat? Im Video erfahrt ihr mehr!