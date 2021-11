Pietro Lombardi & Sarah Engels: Jaa, sie sind wieder vereint!

Pietro Lombardi und Sarah Engels hatten nicht immer das beste Verhältnis zueinander. Nachdem die beiden ihre Trennung bekannt gaben, lieferten sie sich einen waschechten Rosenkrieg in der Öffentlichkeit! Doch zum Glück gehören diese dunklen Zeiten der Vergangenheit an! So offenbart Pietro nun, dass sie vor allem in der Erziehung von ihrem gemeinsamen Sohn Alessio immer am gleichen Strang ziehen...

Auch interessant