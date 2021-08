Pietro Lombardi & Sarah Engels nach Alessios' Einschulung: Diese Worte tun weh

"Was wir uns bei deiner Geburt geschworen haben, hat auch unsere Trennung nie verändert. Wir werden immer für dich da sein. Seit deiner Geburt und auf ewig, das schwöre ich dir. Bei deinem ersten Schultag, wenn du deinen Führerschein machst, deinen ersten Job beginnst oder du dann irgendwann heiratest und uns Enkelkinder schenkst" schreibt Pietro zu dem Einschulungsbild von Alessio. Definitiv rührende Worte, die zeigen: Sarah und Pietro machen einfach ALLES für ihren Sohn, damit er glücklich ist. Doch jetzt das Traurige! Scheinbar lässt es sich Entertainer Oliver Pocher nicht nehmen, den Schnappschuss argwöhnisch zu bewerten. So kommentiert er: "Hubschrauber wird bestellt!" Autsch! Worte, die Pietro und Sarah auf den ersten Blick sicherlich einen kleinen Stich verpassen. Das Oliver sein Statement jedoch böse meint, ist eher unwahrscheinlich! So ist es kein Geheimnis, dass Oliver und Pietro sich gerne mal gegenseitig auf die Schippe nehmen. Das sehen auch die Fans von Pietro so: "Pietro und Oliver sind sehr gute Freunde und flapsen immer miteinander rum. Helikopter ist ein Insiderjoke." Oliver hat sich also lediglich einen kleinen Scherz erlaubt...