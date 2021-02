Pietro Lombardi & Sarah Lombardi: Comeback - Jetzt ist es offiziell!

Nach ihrer Trennung vor fünf lieferten sich Sarah Lombardi und Pietro Lombardi einen waschechten Rosenkrieg in der Öffentlichkeit. Die beiden ließen keine Gelegenheit aus, um gegeneinander zu wettern. Doch wie es scheint, ist in den letzten Jahren glücklicherweise Gras über die ganze Sache gewachsen - zum Glück! So betonten Sarah und Pietro in der jüngsten Vergangenheit immer wieder, wie viel sie voneinander halten würden. Doch damit nicht genug! Für ihre Fans halten die beiden nun eine ganz besondere Überraschung parat...