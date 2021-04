Pietro Lombardi & Sarah Lombardi: Sie wollen es noch mal wissen

Sarah und Pietro wollen es wissen

Für die Fans von Sarah und Pietro wird nun ein Traum wahr, denn die beiden befinden sich momentan beide in Hamburg. In ihren Instagram-Storys berichten sie getrennt voneinander von ihrem Trip in die Hansestadt. Der Grund ist allerdings kein Liebes-Comeback, sondern die Aufzeichnung einer TV-Show, in der beide zusammen zu sehen sein werden!

"Ich bin jetzt im Studio angekommen. Wir zeichnen nämlich jetzt gleich auf für 'Wer weiß denn sowas?'", verrät Sarah in ihrer Instagram-Story. Und auch Pietro befindet sich zeitgleich in der Maske. Gemeinsame Fotos oder Videos haben die beiden bisher jedoch nicht gepostet. Und auch nach der Aufzeichnung werden sie wahrscheinlich nicht viel Zeit zusammen verbringen können. Sarah, Julian und Alessio reisen weiter nach Berlin und Pietro fährt wieder nach Hause.

Bis die Fans das Ex-Traumpaar zusammen sehen können, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Die Sendung wird nämlich erst am 12. Mai ausgestrahlt...

Lüge aufgeflogen! Was ist nur bei Sarah Lombardi los?