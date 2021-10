Pietro Lombardi & Yeliz Koc: Damit hat niemand gerechnet

"Ich fühle dieses Lied vom Anfang bis zum Ende! Habt ihr schon reingehört? Unbedingt machen! Liebe diesen Song", schreibt Yeliz nun in ihrer Story zu dem Lied "Lüg mich an" von Pietro Lombardi! Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Pietro hat bei Yeliz mit einem seiner neuesten Werke voll ins Schwarze getroffen! Ob sich Yeliz wohl in ihrer aktuellen Lebenssituation in dem Song wieder findet? Schließlich machten in der letzten Zeit immer wieder Schlagzeilen die Runde, in denen das schwierige Verhältnis von Yeliz und ihrem Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht thematisiert wurde.

Fakt ist jedenfalls: Pietro wird sich über die Nachricht von Yeliz ganz besonders freuen! Schließlich ist es nicht alltäglich, dass man aus den eigenen Promireihen so tatkräftige Unterstützung erhält...