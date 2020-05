Pietro Lombardi: Unerwartete Beichte! Jetzt bricht es aus ihm heraus!

Huch, damit haben die Fans von definitiv nicht gerechnet! Der Sänger packt nun über den neuen Freund seiner Ex-Frau Sarah Lombardi aus...

Pietro Lombardi war verhalten

Obwohl sich Pietro Lombardi und nach ihrer Trennung mittlerweile wieder annähern konnten, zeigte sich Pietro zu dem Liebesglück seiner Ex vor einigen Wochen noch sehr verhalten. So erklärte er über die Beziehung von Sarah und Julian gegenüber "Bild": "Ich will ihn nur erst einmal gar nicht kennenlernen. Sie sollen erst mal fest, fest zusammen sein, dann wird da eh kein Weg dran vorbeiführen. Ansonsten juckt mich Sarahs Beziehung nicht." Doch das Blatt scheint sich mittlerweile gewendet zu haben...

Pietro ist offener

Auch wenn Pietro sich vor einigen Wochen noch eher verhalten zu Julian äußerte und ihn erstmal nicht kennenlernen wollte, kam es scheinbar in der letzten Zeit zu einem Treffen zwischen den beiden. So fragt ein neugieriger Fan Pietro via , was Pietro über Sarahs neuen Freund hält, worauf der Sänger kurz und knapp antwortet: "Ja, passt alles super." Wie es bei Pietro, Sarah und Julian wohl weiter geht? Wir können definitiv gespannt sein...

