Pietro Lombardi: Unerwartete Dating-Beichte!

Na das ist mal eine Ansage! In einer ehrlichen Beichte lässt Pietro Lombardi seinen Gefühlen nun freien Lauf...

Pietro Lombardi geht solo durchs Leben

Seit der Trennung von ist es ruhig im Liebesleben von ! Während seine Ex bereits zwei neue Männer fürs Leben gefunden hat, zuerst Roberto und jetzt Julian, scheint Pietro einfach nicht die Frau fürs Leben zu finden. Lediglich " "-Star Melissa konnte für kurze Zeit das Herz des Sängers erobern. Doch auch ihr gab Pietro nach einigen Wochen wieder den Laufpass. Doch wie steht Pietro eigentlich allgemein zum Thema Frauen? In einer ehrlichen Beichte spricht er jetzt Klartext...

Pietro backt zum Thema Frauen aus

Wie Pietro nun berichtet, kann er eine Tatsache bei Frauen überhaupt nicht leiden! So erklärt er in der vergangenen -Liveshow, nachdem Kandidat Ramon Kaselowsky den Song "Rote Lippen soll man küssen" performte: "Es gibt nichts, was ich mehr an einer Frau hasse als roten Lippenstift. Es gibt nichts Ekligeres! Wenn ich mich mit einer treffe, sage ich: 'Komm bitte ohne roten Lippenstift!" Autsch! Das ist mal eine Ansage! Ob Pietro in diesem Jahr wohl dennoch die Frau fürs Leben finden wird? Wir können gespannt sein...

