Pietro Lombardi: Unerwartete News zu seinem "DSDS"-Aus!

Wie Jana Ina nun berichtet, war es für sie keine Überraschung, dass die Jury von "DSDS" komplett ausgewechselt wurde. So erklärt sie im Interview mit "Promiflash": "Bei DSDS ist es ja so, dass sie immer wieder die Jury wechseln. Man muss auch einfach sagen, dass sie dieselbe Jury jetzt für zwei Jahre hatten, was es so ja auch noch nicht gab." Definitiv ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf das "DSDS"-Aus von Pietro Lombardi werfen. Doch wie die Beauty hinzufügt, erinnert sie sich gerne an Pietro als Juroren zurück...