Pietro Lombardi: Medizinischer Notfall! Er muss sein Konzert unterbrechen

"Für mich war ganz klar, die Show erst mal abzubrechen und mit dem Kleinen mitzugehen, um zu schauen, ob es dem Kleinen gut geht", erklärte Pietro Lombardi später in einer Instagram-Story. Er sei selbst Vater und "könnte niemals gute Laune verbreiten, wenn es dem Kind nicht gut geht und deshalb bin ich dann mit zu den Sanitätern gegangen", so der Sänger weiter. Der Junge sei erst 12 Jahre alt gewesen und nach seiner kurzen Bewusstlosigkeit gehe es ihm wieder gut. Zuletzt bedankt sich Pietro Lombardi noch bei Oliver Pocher für den spontanen Einsatz: "Danke auch an Oli, was für ein Zufall, dass er da war, er hat die Show spontan übernommen."

