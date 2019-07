Pietro Lombardi: Verliebt!

Reddit this

Eine hübsche Frau, schönes Wetter und gute Stimmung - da kochen die Hormone mal über. Auch bei . Der hat jetzt ein Auge auf eine geworfen...

Sarah Lombardi: Traurige Trennung! Dieser Abschied fällt schwer

Pietro Lombardi: "In diese Frau bin ich ein bisschen verliebt..."

Gefunkt hat es beim Videodreh zu seiner neuen Single "Macarena". Pietro Lombardi steht für den Song auf Ibiza vor der Kamera. Und da darf natürlich - wie in seinen anderen Musikvideos - eine Beauty nicht fehlen. Dunkle Haare, braune Haut und ein wunderschönes Gesicht - die Lady, die der 27-Jährige engagiert hat ist genau sein Typ. Kein Wunder also, dass er gleich ein Auge auf sie geworfen hat.

"In diese Frau bin ich ein bisschen verliebt", erklärt er in einer Storie. Aber: "Sie will nichts von mir. Traurig!" Der Arme...

Pietro Lombardi: Neuer Clip, neue Lady

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Frau an Pietros Seite für Schlagzeilen sorgt. Immer wieder gibt es Gerüchte über eine neue Liebe, wenn er ein neues Video dreht. Sicher kein Zufall! Die Frauen, die der Musiker für seine Clips aussucht, entsprechen immer genau seinem Typen. Und er kurbelt die Gerüchteküche selber gerne mit kleinen Flirtereien auf. Doch bis jetzt konnte noch keine Frau sein Herz erobern. Seit der Trennung von 2016 ist der -Star Single. Aber vielleicht ändert sich das ja bald...

Hat diese Frau Pietro den Kopf verdreht? Im VIDEO erfahrt ihr mehr: